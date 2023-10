Carro da embaixada brasileira na Bulgária é apreendido com 55 kg de cocaína

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um veículo oficial da embaixada do Brasil na Bulgária foi apreendido na fronteira do país com a Turquia com 55 kg de cocaína.

O carro foi apreendido no posto de controle de Kapikule, na província de Edirne, a cerca de 300 km da capital da Bulgária.

No local, os funcionários da alfândega ficaram desconfiados e verificaram o veículo. A droga estava escondida em diferentes partes do carro, segundo o jornal local 24 Chasa

O motorista e o passageiro, cujos nomes não foram divulgados, foram detidos pela polícia, sob a acusação de tráfico de drogas.

Em nota, o Itamaraty confirmou o incidente envolvendo veículo da embaixada brasileira na capital Sófia.

O carro foi furtado das dependências da embaixada por um dos funcionários contratados locais, disse o Itamaraty. O órgão esclareceu que não houve participação de qualquer integrante do Serviço Exterior Brasileiro.

O contratado local, de nacionalidade búlgara, foi demitido por justa causa.

“O Ministério das Relações Exteriores, por meio das Embaixadas do Brasil em Sófia e em Ancara, está em contato com autoridades locais, colabora com as investigações e espera que o crime seja apurado prontamente”, disse o Itamaraty, em nota.