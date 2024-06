Polícia apreende fuzil com símbolo nazista e outras armas no RS

THIAGO BOMFIM

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul apreendeu várias armas e munições em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. O dono das armas, um homem de 47 anos, foi preso preventivamente.



Fuzil de longa distância tinha talhagem de símbolo nazista. Uma das armas apreendidas apresenta o emblema da SS (Schutztaffel), a organização nazista paramilitar responsável pela maioria das mortes de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A PCRS investiga se ele faz parte de algum grupo neonazista.



Polícia encontrou outros 5 fuzis, uma carabina, 2 pistolas, explosivos e detonadores. Foram apreendidos também utensílios para o uso das armas, como coldres, supressores e lunetas para armas de cano longo.

Dentre as armas apreendidas, apenas três não tinham a numeração raspada.



Homem foi autuado por posse ilegal de arma, veicular símbolos nazistas, ocultar armas e por atentar contra a vida de policiais. No começo de março, o homem entrou em confronto com policiais durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado contra ele. Na época, ele conseguiu fugir.