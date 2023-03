PM é morto a tiros e outro fica ferido no Rio

Policial militar é morto e outro ficou ferido no Camorim, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois colegas estavam de folga quando foram abordados por criminosos

Policial militar é morto e outro ficou ferido no Camorim, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois colegas estavam de folga em uma lanchonete, quando foram abordados por criminosos, que efetuaram disparos contra eles. Um dos agentes morreu no local do crime e o outro foi encaminhado ao hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde está internado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 23h.

Uma das vítima é o sargento Cláudio Miguel da Silva, de 50 anos, era lotado no 18º BPM (Jacarepaguá). O outro agente não teve o nome, nem o estado de saúde divulgado. Ele foi atingido no braço e nas costas.

O ataque aos agentes aconteceu na rua Igarapé, e ainda é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).