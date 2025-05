Pitbull invade escola municipal no Rio e fere seis crianças

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Um cão da raça pitbull invadiu uma escola municipal em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, e feriu seis crianças, na manhã desta quinta-feira (22). O ataque ocorreu durante o horário de entrada dos alunos, por volta das 7h30.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as vítimas tiveram ferimentos leves nos pés e foram encaminhadas para a UPA João 23, onde receberam atendimento médico. Elas passam bem.

O caso aconteceu na Escola Municipal Liberdade. Imagens gravadas de dentro do ginásio do colégio mostram o momento da invasão. Embora o vídeo não registre os ataques, é possível ver dezenas de estudantes correndo em pânico e gritando enquanto tentam fugir do animal.

O Comando do 27º BPM (Santa Cruz) informou que o batalhão não foi acionado no momento da ocorrência. Os policiais só tomaram conhecimento do caso por meio do setor de inteligência e, a partir dessas informações, localizaram as crianças na unidade de pronto atendimento. A corporação disse ainda que realiza buscas para localizar o tutor do cão.

O animal foi capturado pelo Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Segundo o secretário da pasta, Luiz Ramos Filho, o pitbull passará por vacinação, castração e leitura de microchip para tentar identificar o responsável por ele.

“Se o animal for microchipado, facilmente chegaremos ao tutor. Temos recebido muitas denúncias de animais abandonados, principalmente da raça pitbull, botando em risco a vida de outras pessoas. Eu faço um apelo para que não abandonem animais. O abandono é crime, com pena de dois a cinco anos de prisão”, afirmou o secretário.

O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz).