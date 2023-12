PF prende líder de cartel que atuava na fronteira Brasil-Paraguai

A ação também desvendou esquemas violentos inspirados nos principais cartéis mexicanos

Na manhã desta terça-feira (19), a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal do Brasil deflagraram a Operação Ignis, culminando na prisão de um dos líderes de uma violenta organização criminosa que exercia domínio na região de fronteira por meio do tráfico de drogas e armas.

O indivíduo detido é reconhecido como um dos principais fornecedores de armas e drogas para criminosos atuantes no Rio de Janeiro. Seu grupo, operando extensos esquemas de tráfico internacional, utilizava o modal aéreo para receber cocaína da Bolívia e, posteriormente, encaminhá-la ao Brasil. Já pela via terrestre, dedicavam-se ao envio de armas e maconha.

A organização criminosa desarticulada destacava-se por ações extremamente violentas contra facções rivais, policiais e militares das Forças Armadas, tanto brasileiras quanto paraguaias.

Um dos líderes do grupo, um homem paraguaio, é considerado foragido da Justiça Federal por seu envolvimento no homicídio de um militar do exército brasileiro em 2020. O crime ocorreu durante uma abordagem a uma embarcação do grupo no Rio Paraná, carregada com mais de meia tonelada de maconha. Seu nome figura na Difusão Vermelha da Interpol. No Paraguai, ele enfrenta acusações relacionadas ao assassinato de um policial e a diversos ataques a delegacias, além de operações de resgate de presos.

O arsenal bélico apreendido com o grupo, em uma área rural próxima à fronteira brasileira, na zona de Salto del Guairá, no Paraguai, é impressionante. Fuzis, abundante munição e até uma metralhadora antiaérea foram encontrados na ação, que continua em curso na região de fronteira. As autoridades também estão destruindo pistas clandestinas de pouso utilizadas para o envio de cocaína e armas ao Brasil.