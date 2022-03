PF prende contrabandistas de migrantes no leste de Minas de Gerais

Além da operação deflagrada, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 5 milhões e de apreensão e arresto de diversos veículos, imóveis, valores em espécie

Nesta terça-feira (22), a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, na Operação FAKE FAMILY, que combate crimes de migração ilegal nas cidades mineiras de Sardoá e Guanhães.

Todos os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Governador Valadares. Além da operação deflagrada, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 5 milhões e de apreensão e arresto de diversos veículos, imóveis, valores em espécie.

A investigação teve origem em informações compartilhadas pela Polícia de Imigração americana à Polícia Federal brasileira e foi desenvolvida pela PF por meio da Força-Tarefa Especializada no Tráfico de Pessoas e o Contrabando de Migrantes.

De acordo com as informações, os suspeitos teriam criado núcleos familiares inexistentes, utilizando falsificação de documentos públicos, com alteração de dados como datas de nascimento, filiações etc., com o fim de tentar facilitar o ingresso em solo norte-americano.

A criação de falsas famílias (FAKE FAMILY) utilizava o golpe do “cai-cai” ao tentar ludibriar as autoridades de migração do país de destino, fazendo crer se tratar de famílias verdadeiras a migrar acompanhados de seus filhos menores de idade.

O grupo criminoso também utilizava falsificações para viabilizar a viagem de menores desacompanhados ou sem a autorização de ambos os genitores. Alguns pais e mães somente descobriam que seus filhos haviam deixado o país quando já haviam migrado ilegalmente, sem meios de revê-los ou visitá-los.

Vários viajantes foram vítimas dos contrabandistas, entregando-se à exploração da migração ilegal para os Estados Unidos e falsificação de documentos.

