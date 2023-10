PF prende cinco pessoas com droga nas bagagens

Os suspeitos serão apresentados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas

Entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro, a Polícia Federal prendeu, em ações distintas, cinco passageiros que tentavam embarcar para outros países a partir do Aeroporto de Guarulhos e estavam com droga em suas bagagens.

Na sexta-feira (29), os policiais foram acionados por Agentes de Proteção da Aviação Civil (APAC’s), que por meio do raio-x, encontraram algo suspeito nas estruturas da mala de um homem natural da Espanha, que tentava embarcar para Portugal. Na revista, foram encontrados 3 kg de cocaína, e o suspeito foi preso em flagrante.

Em outra ação, uma mala que havia sido reclamada como extraviada por um homem mexicano e que havia desembarcado no aeroporto no dia 28, chegou no sábado (30), e passou pela inspeção alfandegária, de forma indireta, por meio do raio-x. As imagens do aparelho revelaram uma grande quantidade de substância suspeita em seu interior. O passageiro, que estava hospedado na cidade de Guarulhos e veio no mesmo dia buscar sua bagagem, não reconheceu a mala como sendo sua. Ao abrir a mala, os policiais encontraram 16 kg de metanfetamina, mais de 3 kg de maconha, e pouco mais de 1 kg de canabidiol em gel. Foi instaurado inquérito para se apurar as responsabilidades acerca das drogas encontradas.

Neste mesmo dia, duas pessoas foram presas com cocaína nas bagagens. Uma mulher, nacional da Polônia, levava mais de 5 kg da droga ocultos dentro de passamanarias. A suspeita tinha como destino final a Finlândia. Na outra ação, um brasileiro foi flagrado tentando embarcar para a Irlanda com 11 kg de cocaína.

No domingo (1º), a bagagem despachada por um brasileiro, que embarcaria com destino a Inglaterra, foi retida após análise por meio do raio-x, em razão da suspeita de conteúdo ilícito. O passageiro foi localizado e conduzido à delegacia, onde recebeu voz de prisão após peritos federais encontrarem quase 8 kg de cocaína num fundo falso da mala.

A última ação dos policiais federais aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2), e resultou na apreensão de mais de 2 kg de cocaína. Uma mulher, nacional da Tanzânia, foi flagrada tentando passar pelo controle migratório com a droga oculta nas estruturas de sua bagagem de mão.

