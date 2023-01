PF prende 60 por suspeita de crimes sexuais contra crianças e adolescentes

As Superintendências da PF em todo o País abriram operações centradas em crimes sexuais contra crianças pela internet

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 26, 57 investigados sob suspeita de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. As medidas integram a Operação Rede de Proteção, que cumpre diligências em todo o País. Durante a ofensiva, outras sete pessoas foram presas em flagrante. Os agentes ainda cumpriram 40 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Federal, as ações da “Rede de Proteção” tiveram início com o cumprimento de mandados que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em aberto.

Em simultâneo, nesta quinta, as Superintendências da PF em todo o País abriram operações centradas em crimes sexuais contra crianças pela internet.

De acordo com a PF, a operação desta quinta “marca o nascimento” da nova Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal e das Delegacias Especializadas no tema.

Estadão Conteúdo