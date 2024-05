PF focará no policiamento ostensivo nas cidades do RS

Com a diminuição do número de residentes que solicitaram assistência para evacuar suas casas nos últimos dias, a Polícia Federal (PF) está programando encerrar, na noite desta sexta-feira (10), as atividades de resgate, as quais passarão a ser realizadas apenas quando houver pedidos específicos recebidos pela corporação.

A PF destacou que ainda nesta sexta-feira haverá uma mobilização operacional para persuadir os indivíduos em situação de risco a deixarem suas residências.

A partir de sábado (11), no entanto, a Polícia Federal direcionará todos os seus recursos para ações relacionadas à segurança pública.

Na área de Porto Alegre, aproximadamente 370 policiais federais dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e do Distrito Federal estão em atividade. Estes profissionais são parte das equipes do Comando de Operações Táticas (COT), Grupo de Pronta Intervenção (GPI), Núcleo de Polícia Marítima (Nepom) e do Comando de Aviação Operacional (Caop).