PF faz operação contra extração ilegal de ouro no Pará

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (18) uma operação contra a extração ilegal de ouro e manganês no Pará. O crime tem ocorrido na faixa de servidão da linha de transmissão Xingu/Estreito e em instalações associadas.

São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. A operação vai durar alguns dias, afirma a PF.

O objetivo da operação é assegurar a regularidade e distribuição e fornecimento de energia elétrica em todo o país. A linha de transmissão Xingu/Estreito fornece a energia gerada na Usina de Belo Monte aos grandes centros de consumo de energia no Brasil. A estrutura se estende desde o município de Anapu (PA) até Estreito (MG), passando pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais.

De acordo com as investigações, a atividade de mineração ilegal avançou na região sobretudo na área de segurança, o que pode ocasionar a interrupção de fornecimento de energia elétrica a grandes centros urbanos. Na base de cada torre da linha de transmissão de energia há uma área de servidão de 50m em cada direção a partir do centro da estrutura e serve para dar segurança e estabilidade nas torres.

A operação envolveu 65 policiais federais, 24 policiais rodoviários federais, 30 policiais da Força Nacional, três servidores da ANM e cinco servidores do Ibama. Foram utilizados três helicópteros e 36 viaturas.