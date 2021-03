PF faz nova operação contra fraudes no auxílio emergencial

São cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em oito estados

Cerca de 100 agentes da Polícia Federal vão às ruas de oito estados brasileiros para realizar uma nova operação contra fraudes no auxílio emergencial do governo federal, ofertado no ano passado. São cumpridos 28 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (4).

A Justiça também ordenou sete mandados de sequestro de bens. As medidas são cumpridas nos estados do Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Maranhão e São Paulo. Foram bloqueados mais de R$ 170 mil.

A operação foi batizada de Quarta Parcela. O objetivo é identificar e acabar com grupos que receberam o auxílio de forma irregular. A ação policial é coletiva, com auxílio dos órgãos Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

Novo auxílio?

O Senado aprovou, na quarta-feira (3), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial com um teto de R$ 44 bilhões para os gastos com a nova rodada do auxílio emergencial neste ano.

Ainda não se sabe quanto será pago, mas a expectativa é de que sejam parcelas de R$ 250. O auxílio visa mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, que já dura um ano no país e vem quebrando recordes negativos quanto a casos e mortes nos últimos dias.