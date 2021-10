PF faz nova operação contra corrupção na Petrobras

São cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Niterói, no Rio de Janeiro

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (21) nova operação contra suposto esquema de corrupção na Petrobras. São cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Niterói, no Rio de Janeiro.

A operação, batizada Laissez Faire, Laissez Passer, tem por objetivo aprofundar as investigações acerca de crimes cometidos na antiga Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Um dirigente de uma empreiteira nacional disse, em delação premiada, que o então diretor de Abastecimento recebeu pagamentos indevidos. Um agente político que teria indicado este diretor também teria sido beneficiado. Os nomes não foram divulgados.

Os pagamentos teriam sido organizados por um empresário que teria feito contratos falsos de prestação de serviços com a empreiteira do diretor suspeito. O investigado teria usado o dinheiro para reformar seu apartamento.

Quanto aos pagamentos feitos ao agente político, as investigações apontam que a chefe de gabinete do parlamentar era quem recebia os valores. A mulher também era secretária do diretor de Abastecimento.

As investigações seguem.