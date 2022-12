PF faz ação para prender acusados de envolvimento com jogos ilegais

Cerca de 120 policiais federais cumprem os mandados judiciais na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (7) a operação Sicário, para cumprir três mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. Os alvos são acusados de envolvimento com um assassinato ocorrido em julho de 2020, em um posto de gasolina em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

O homicídio teria relação com uma organização criminosa responsável por comandar o jogo ilegal em Niterói, São Gonçalo e municípios do entorno, monopolizando a exploração do jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e outras apostas na região.

Cerca de 120 policiais federais cumprem os mandados judiciais na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana.

Com informações da Agência Brasil