PF e Receita apreendem cerca de 1,2 tonelada de cocaína em aeroporto em MG

UOL/FOLHAPRESS

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam cerca de 1,2 tonelada de cocaína no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte

Droga estava embalada em grandes blocos prensados. Segundo as autoridades, o material estava destinado ao tráfico internacional, com previsão de embarque em voo com destino a Lisboa, em Portugal, e Madri, na Espanha.

Cocaína foi identificada na carga com apoio das equipes K9, com cães de faro. Substância foi localizada durante a inspeção. As autoridades chegaram ao material a partir de informações repassadas pela equipe de análise de risco do Aeroporto de Guarulhos.

Articulação entre as autoridades permitiu o mapeamento e a interceptação da droga. A apreensão ocorreu em ação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal no Aeroporto de Confins.