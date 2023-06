PF destrói balsas destinadas à atividade de garimpo ilegal no AM

De acordo com a Polícia Federal, toda a atividade de lavra de ouro na região onde foi realizada a Operação Tuyu Vive é ilegal

Em ação conjunta com o Ibama, a Polícia Federal deflagou a Operação Tuyu Vive nesta segunda-feira (19), com o objetivo de identificar e, então, inutilizar, balsas/dragas que operam a atividade de garimpo ilegal de ouro no interior do Amazonas.

Foram destruídas quatro balsas utilizadas para a prática do crime na região de Santo Antônio do Içá-AM. A ação é sequência de diligências iniciadas na última quinta-feira (15).

De acordo com a Polícia Federal, toda a atividade de lavra de ouro na região onde foi realizada a Operação Tuyu Vive é ilegal, e que neste ano, as ações serão estendidas a outras regiões no estado do Amazonas.