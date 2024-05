PF desmantela organização especializada em tráfico de drogas e apreende nove helicópteros em GO

A Polícia Federal realizou uma nova operação contra uma organização criminosa especializada em tráfico interestadual e internacional de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e homicídio doloso.

Durante a operação, os agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Bela Vista (GO) e confiscaram um helicóptero ligado ao grupo criminoso. Ao longo das investigações, um total de nove helicópteros foram apreendidos.

As investigações revelaram que a organização criminosa utilizava helicópteros para traficar drogas tanto em nível interestadual quanto internacional. Eles empregavam as cidades de Paraguaçu Paulista (SP) e Anicuns (GO) como pontos logísticos para reabastecimento de combustível. Nessas localidades, também procediam à retirada e distribuição de parte das drogas, que eram transportadas por via terrestre para grandes cidades.

Os criminosos usavam o modal aéreo, popularmente conhecido como “rota caipira”, para transportar grandes quantidades de drogas de forma ilícita.