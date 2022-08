PF desarticula quadrilha que promovia migração ilegal para os EUA

Os criminosos cobravam grandes quantias das vítimas para colocá-las em território americano, mas elas acabavam sendo presas e deportadas

A Polícia Federal, em cooperação com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos da América (U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE), deflagrou a Operação Hancornia, que visa combater a atuação de organização criminosa internacional especializada na prática do crime de promoção de migração ilegal.

Os investigados são responsáveis por promover a migração ilegal de maranhenses para os Estados Unidos.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no município de São Raimundo das Mangabeiras-MA, expedidos pela Justiça Federal do Maranhão em decorrência de representação da Polícia Federal.

Segundo as investigações, os criminosos cobravam grandes quantias das vítimas para colocá-las em território americano, mas essas pessoas acabavam sendo presas e deportadas ao Brasil. Aqueles que conseguiam entrar no país precisavam trabalhar rapidamente para pagar o restante da dívida contraída com os criminosos, sendo submetidos a condições análogas à escravidão.

Os criminosos poderão responder por crimes de promoção de migração ilegal e organização criminosa, dentre outros, podendo a pena ultrapassar 13 anos de prisão.