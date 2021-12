PF desarticula grupo que levava cocaína do MS para o Sul

Bandidos usavam atividades ligadas ao agronegócio para ocultar o dinheiro recebido do tráfico. Grupo chegou a transportar 5 toneladas de cocaína em um ano

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (7) uma operação contra um grupo que transportava cocaína do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul. Agentes cumprem 11 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão nos dois estados mencionados e em Santa Catarina.

Segundo as investigações, iniciadas em 2019, o grupo era comandado por uma família que vivia nos municípios de Deodápolis-MS e Viamão-RS. A cocaína era transportada em caminhões e, ao chegar no RS, distribuídas para traficantes locais. A família chegou a transportar cinco toneladas da droga em um ano.

Os acusados usavam atividades ligadas ao agronegócio para ocultar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Os valores obtidos eram inseridos na economia formal através de simulação de prestação de serviço de transporte, declaração de produção de grãos inexistente, atividade pecuária na região de Deodápolis, empresa de locação de máquinas e equipamentos para a construção e outras aquisições de bens móveis e imóveis em nome de terceiros.

Além das prisões, a Justiça autorizou ainda o sequestro de 52 imóveis e de 70 veículos, entre automóveis, jet skis, caminhões, carretas e tratores, e o bloqueio de valores em contas bancárias de 33 pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Os bens a serem sequestrados estão estimados em 50 milhões de reais.

Itens apreendidos durante as apreensões. Foto: Divulgação/PF

Os acusados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.