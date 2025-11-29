PF deflagra operação para investigar ameaça de bomba em voo da Azul em agosto

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A Polícia Federal deflagrou neste sábado (29) a operação Plano de Voo, que busca aprofundar as investigações sobre a ameaça de bomba em um voo da Azul no dia 7 de agosto deste ano.

O avião, que partiu de São Luís, no Maranhão, com destino a Campinas, no interior de São Paulo, fez um pouso de emergência em Brasília devido ao episódio.

Na ocasião, a PF fez uma varredura antibomba na aeronave e descartou a existência de artefato explosivo.

O avião foi liberado para retornar à operação. A ação configura, em tese, os crimes de ameaça e atentado contra a segurança de transporte aéreo.

Na ação deste sábado, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em endereço ligado à principal investigada, em Santa Catarina. A PF não divulgou a identidade dela nem o que foi encontrado no local.

De acordo com a PF, as investigações seguem em sigilo, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do incidente e eventuais conexões com condutas similares registradas em outros aeroportos do país.

Logo após o ocorrido, em agosto, a Azul disse em nota que o voo declarou emergência e precisou pousar em Brasília, preventivamente, em razão de questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo.

“O pouso aconteceu normalmente, e os clientes e tripulantes desembarcaram em total segurança. A Azul vai garantir todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul”, disse a companhia.

A aeronave, com matrícula PR-YSK, tinha pintura especial da personagem Margarida, da Disney.