PF combate o tráfico de drogas por meio dos Correios

As investigações começaram ainda em abril deste ano, e hoje foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (29), a Operação “Crazy Mail”, para desarticular grupo criminoso de Cascavel, no Paraná, que utilizava a logística do despacho de encomendas dos Correios e das transportadoras privadas para a aquisição e a distribuição de drogas sintéticas na cidade.

As investigações começaram ainda em abril deste ano, e revelaram o envolvimento de funcionário dos Correios que munia os integrantes do grupo criminoso com informações referentes à forma de fiscalização e aos meios de segurança comumente empregados pela empresa, além de auxiliá-los durante o recebimento das drogas encomendadas.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, todos eles expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR.