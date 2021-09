PF apura desvios de verba de projetos financiados pela Finatec e pelo CNPq

Suspeitos teriam usado os valores destinados aos projetos para pagar aluguem de imóvel e viagens não relacionadas aos trabalhos

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (21) uma operação para apurar um suposto esquema de desvios de recursos destinados a projetos de pesquisa financiados pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), vinculada à Universidade de Brasília (UnB) e, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Minas Gerais, expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal do DF. Também há sequestro de bens e valores na ordem de R$ 2 milhões.

As investigações começaram a partir de um relatório da Controladoria Geral da União (CGU). O documento aponta possível esquema de desvio de recursos públicos entre os anos de 2015 e 2020, em projetos que receberam mais de R$ 10 milhões. Os acusados usaram o dinheiro para pagar viagens não relacionadas aos projetos, transferiam valores para conta pessoal de um coordenador, pagavam bolsas duplicadas e arcavam com aluguel de imóvel de luxo no DF.

Os envolvidos responderão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 22 anos de prisão.