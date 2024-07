PF apreende R$ 1,5 milhão em Congonhas

São Paulo, 02 – A Polícia Federal apreendeu nesta terça, 2, mais de R$ 1,5 milhão em dinheiro e cheques com um passageiro chinês no aeroporto de Congonhas. Ele se identificou como empresário em Santa Catarina, mas não explicou a origem do dinheiro.

Os federais contaram exatamente R$ 1.507.696,06 na posse do passageiro que iria embarcar com destino a Navegantes (SC).

Segundo a PF, ao passar pela inspeção, de passageiros e bagagens, foi verificado que havia na bagagem de mão do passageiro ‘material orgânico em forma de maços, aparentando dinheiro’.

Na Delegacia da PF em Congonhas, os agentes verificaram que o passageiro, além de quantia em dinheiro, levava alguns maços de cheques com datas futuras.

O dinheiro e os cheques foram apreendidos. A PF abriu inquérito para apurar a origem do valor ‘uma vez que o portador não tinha documentação que o respaldasse’.

Estadão Conteúdo