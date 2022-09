Petrobras anuncia redução do preço do gás de cozinha para distribuidoras

Na semana entre 11 e 17 de setembro, o botijão de 13 kg tinha preço médio de R$ 113,25 em todo o país

A Petrobras anunciou hoje uma redução de 6% no preço médio de venda do GLP (gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha) para as distribuidoras, de R$ 4,0265/kg para a R$ 3,7842/kg. A medida passa a valer amanhã.

Agora, um botijão de 13 kg passará a custar R$ 49,19 -antes, era R$ 52,39. A Petrobras já havia baixado o preço do GLP em 4,7% na semana passada.

Em nota, a empresa disse que a queda “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras”.

Não é possível afirmar se e como a diminuição vai chegar ao consumidor final, já que o repasse depende de cada revendedor.

Na semana entre 11 e 17 de setembro, o botijão de 13 kg tinha preço médio de R$ 113,25 em todo o país, de acordo com o levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).