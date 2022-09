Pedra se desprende de cânion e deixa uma mulher morta e uma ferida na BA

A sobrevivente de 29 anos, que também não teve a identidade divulgada, sofreu fratura na perna. Ela foi atendida pelo Samu

Maurício Businari

São Paulo, SP

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após serem atingidas por uma pedra que se desprendeu de um cânion do rio São Francisco, na Bahia. Elas faziam uma trilha na região do povoado Malhada Grande, em Paulo Afonso, no domingo (25), quando ocorreu o acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 12h do mesmo dia e, ao chegarem no local, encontraram as vítimas caídas perto dos cânions.

Edna Rocha Mendonça, 40, foi encontrada sem vida pelo irmão, que também fazia a trilha. O corpo dela foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica.

A área onde o acidente ocorreu é íngreme e o resgate foi feito com auxílio do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o irmão de Edna, que acompanhavas as mulheres no passeio e não teve o nome divulgado, contou aos agentes que ele estava pescando quando elas se distanciaram para tirar fotos. Pouco tempo depois, ele escutou pedidos de socorro e as encontrou feridas.

A sobrevivente de 29 anos, que também não teve a identidade divulgada, sofreu fratura na perna. Ela foi atendida pelo Samu e levada ao Hospital Municipal de Paulo Afonso. A mulher será submetida a uma cirurgia.

A reportagem procurou a prefeitura de Paulo Afonso, para saber mais detalhes sobre o estado de saúde da mulher que aguardava por cirurgia e para questionar sobre possíveis intervenções nas trilhas que cortam os cânions do São Francisco, mas, até o momento, não recebeu retorno. Este espaço será atualizado tão logo haja resposta.