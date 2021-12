Pedido de comprovante da vacina a estrangeiros é aleatório, dizem viajantes

A americana Jessie Lewis, 29, chegou a São Paulo com o personal trainer Paulo Moura, 31, e disse não ter sido abordada pelas autoridades no desembarque

MARIANA ZYLBERKAN

SÃO PAULO, SP

Estrangeiros que desembarcaram no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã deste domingo (26) afirmaram que o comprovante de vacinação contra a Covid-19 é pedido aleatoriamente pelas autoridades brasileiras.

A americana Jessie Lewis, 29, chegou a São Paulo com o personal trainer Paulo Moura, 31, e disse não ter sido abordada pelas autoridades no desembarque, apesar de ter em mãos o teste PCR negativo e o comprovante de vacinação. “Antes de embarcar, nos Estados Unidos, eu já tive que apresentar o teste e o DSV (Declaração de Saúde do Viajante)”, diz. “Ao chegar aqui, o pedido era feito de forma aleatória”, continuou a americana.

O personal trainer disse que teve que apresentar o passaporte da vacina em uma fila separada para brasileiros. “Mostrei o comprovante junto com o passaporte na imigração, foi bem rápido”, disse.

O americano Christopher James, 22, também relata não ter sido cobrado pelas autoridades brasileiras. “Achei que ia demorar mas só tive que mostrar o passaporte e o visto”, diz.

Vinda da Espanha, a brasileira Meire Jane conta que a abordagem foi diferente. “Me deram um papel assim que verificaram o meu comprovante de vacinação e eu tive que entregá-lo na imigração”, disse. Espanhóis que estavam no mesmo voo também fizeram o mesmo, diz ela.

A reportagem pediu acesso à área de desembarque internacional para verificar o relato dos passageiros estrangeiros, mas a concessionária do aeroporto, GRU Airport, afirmou que o acesso é proibido.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) passou a exigir o passaporte da vacina a estrangeiros que desembarcam no Brasil no último dia 13. A medida atendeu a determinação do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A decisão de Barroso foi uma resposta a um recurso da AGU (Advocacia-Geral da União), que questionou ao magistrado qual o alcance da sua decisão de determinar a obrigatoriedade de comprovante de vacina contra a Covid-19 a pessoas que chegam ao Brasil.

Segundo a determinação, só estão dispensados de apresentar o documento aqueles que vêm de países que comprovadamente não possuem imunizantes disponíveis ou caso comprovem que não receberam a aplicação por razões médicas.

Procurada, a GRU Airport, concessionária do aeroporto, informou que cabe à Anvisa responder sobre a verificação dos passaportes da vacina. A reportagem procurou a Anvisa, mas não teve retorno.

MOVIMENTO INTENSO

A área de embarque nacional no aeroporto de Guarulhos teve movimento intenso de passageiros no início da manhã deste domingo.

As filas para despachar as bagagens chegaram a durar duas horas, segundo os passageiros. “Cheguei três horas antes e estou aqui passando nervoso”, diz o vendedor Alan Freitas, 28, que estava na fila há mais de uma hora para embarcar para o nordeste.

A pandemia de Covid-19 causou o cancelamento de quase 5.000 voos em todo o mundo desde a véspera do Natal, segundo o site FlightAware.

Até as 10h deste domingo, havia cinco voos domésticos atrasados e nenhum cancelado, segundo a GRU Airport.

No terminal de embarque internacional o movimento era intenso também nos laboratórios para teste de Covid-19 instalados próximos ao embarque.

Apesar da exigência de apresentar o teste negativo para entrar em muitos países, passageiros deixaram para fazer o teste poucas horas antes de viajar. Uma das empresas instaladas no terminal entrega o resultado em até quatro horas.