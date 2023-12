PCC armazenava arsenal de guerra em carro blindado em Paraisópolis, diz PM

A PM apreendeu neste sábado (23) 18 fuzis, carregadores, munição, drogas, balança de precisão e até uma máscara de gás em um veículo blindado em Paraisópolis

O PCC armazenava um arsenal de guerra em um veículo blindado encontrado neste sábado (23) na favela de Paraisópolis, zona oeste de São Paulo.

A PM apreendeu neste sábado (23) 18 fuzis, carregadores, munição, drogas, balança de precisão e até uma máscara de gás em um veículo blindado em Paraisópolis. Com cerca de 100 mil habitantes, a favela é um dos principais redutos do PCC, facção criminosa paulista, segundo as investigações.

Uma das hipóteses citadas por fontes ligadas às forças de segurança é que o armamento pesado poderia ser usado por uma quadrilha especializada em ações de “domínio de cidades”. Esses crimes são cometidos por grupos de ao menos 30 criminosos, que enfrentam a polícia, fazem moradores reféns e dominam cidades inteiras para roubar bancos.

O veículo blindado foi encontrado em um estacionamento aberto em Paraisópolis. No local, havia outro carro blindado, um BMW com queixa de furto, que também foi apreendido.

Por enquanto, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.