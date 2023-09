Passageiros são presos por importunação sexual e tráfico de drogas

Além do estrangeiro preso por importunação sexual, outras três pessoas foram flagradas em posse de cocaína

Em ações distintas entre os dias 22 e 24 de setembro, a Polícia Federal que atua no Aeroporto Internacional de São Paulo prendeu quatro pessoas, sendo um estrangeiro que cometeu importunação sexual com uma menor de idade, e outros três brasileiros que tentaram embarcar com mais de 13 quilos de cocaína.

Na sexta-feira (22), o comandante da aeronave que fazia voo da Inglaterra para Guarulhos acionou os policiais em decorrência relatada pelo comissário de bordo envolvendo uma passageira, menor de 18 anos de idade, que viajava sozinha. A menina disse que acordou com as mãos espalmadas de um homem, nacional da Islândia, sobre suas pernas.

Assim que a aeronave pousou em São Paulo, o homem foi abordado pela PF e conduzido à delegacia. Após os depoimentos, ele foi preso pelo crime de importunação sexual.

Neste mesmo dia, policiais apreenderam mais de cinco quilos de cocaína em fundos falsos nas bagagens de dois brasileiros que embarcariam para Portugal e Turquia. Das bagagens despachadas pela passageira que pretendia embarcar para Portugal, foram retirados três quilos.

Com o outro passageiro, o cão de faro, conduzido pelos policiais, sinalizou para a bagagem do suspeito no momento em que realizava o check-in. Com ele, foram encontrados mais de 2kg da droga.

Já no domingo (24), a equipe de policiais federais do canil flagrou outro brasileiro com 8kg de cocaína, também ocultos em fundos falsos de sua mala. O homem pretendia levar a droga para a Alemanha.