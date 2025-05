Passageiros descem de trem em pane do monotrilho de SP e caminham a 15 metros de altura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Passageiros da linha 15-prata tiveram de caminhar pela passarela de emergência ao lado do monotrilho, a 15 metros de altura, no início da tarde desta terça-feira (6), por causa da falha em um trem.

Segundo o Metrô, o problema ocorreu entre as estações Oratório e São Lucas, na zona leste de São Paulo. Os passageiros precisaram caminhar até uma outra composição, acionada para o resgate dos usuários.

Vídeo gravado por um passageiro mostra que uma funcionária do metrô orienta quem tem medo de altura a esperar por ajuda enquanto os demais usuários descem do trem.

Na gravação, uma mulher, já do lado de fora, cita a altura dos prédios próximos.

Conforme apurou a reportagem, o trem que fez o socorro estava na estação Camilo Haddad e retornou em reverso para a São Lucas, prestou serviço e seguiu em reverso de novo para a Oratório. O Metrô negou risco de colisão entre os trens.

“Em ocorrências como essa, uma composição precisa se aproximar da outra, de forma segura, para fazer o transbordo dos passageiros”, afirma a empresa.

“Os passageiros acionaram o dispositivo de emergência do trem sem aguardar as orientações do Metrô e desceram à passarela de emergência. Imediatamente, outra composição foi enviada para atender aos passageiros e seguir viagem. Funcionários auxiliaram no processo e todos os protocolos de segurança foram rigorosamente seguidos”, diz a nota.

O monotrilho da linha 15-prata não conta mais com operadores dentro dos trens -eles são controlados remotamente. No mês passado, um funcionário teve que seguir pela via de segurança até uma das composições que havia parado na via elevada.

Ainda segundo a Folha de S.Paulo apurou, no fim da tarde desta terça os trens circulavam com operadores presenciais. A informação não foi confirmada pela empresa.

Das 13h às 14h, os trens rodaram com restrição de velocidade devido à necessidade de transbordo.

A linha 15-prata, que circula pela zona leste da cidade de São Paulo, coleciona uma sequência de problemas. Em setembro de 2023, um pneu se soltou do trem e caiu em uma tela de proteção. O acidente ocorreu entre as estações Jardim Planalto e Sapopemba.

Ninguém ficou ferido, mas a circulação de trens não precisou ser interrompida.

Em março daquele ano, a colisão entre dois trens, exatamente entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, paralisou toda a linha. A batida foi provocada por falha humana, segundo o Ministério Público.

Em setembro de 2022, um bloco de concreto caiu em cima da ciclovia na avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

Em fevereiro de 2020, o estouro de um pneu fez com que toda a linha ficasse paralisada durante cerca de cem dias. O sinistro deu origem a um inquérito civil público no Ministério Público de São Paulo.

Em janeiro de 2019, dois trens já tinham se chocado na estação Jardim Planalto. Um dia depois, um equipamento chamado terceiro trilho se soltou e ficou pendurado a 15 m do solo. Depois, o muro de uma das novas estações desabou sobre a escada que dá acesso à plataforma.