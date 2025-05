SpaceX obtém aprovação para lançar mais foguetes do Texas

A SpaceX, empresa de Elon Musk, recebeu, nesta terça-feira (6), a aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos para aumentar o número de lançamentos anuais do foguete Starship no Texas de 5 para 25.

Após uma revisão ambiental plurianual, a FAA concluiu que o aumento da frequência de lançamentos e pousos não afetará de forma significativa o meio ambiente, contrariando as objeções de grupos da sociedade civil, que alertaram que a iniciativa pode colocar em risco espécies como pássaros e tartarugas marinhas.

As doações de campanha de Musk e seus laços estreitos com o presidente Donald Trump despertaram preocupação com possíveis conflitos de interesse, principalmente por causa da influência do Departamento de Eficiência Governamental (DOG), que o empresário dirige.

“O objetivo da ação proposta pela SpaceX é proporcionar uma capacidade maior de missões à Nasa e ao Departamento de Defesa”, ressaltou a FAA.

As atividades da SpaceX seguirão atendendo a expectativa americana de que o aumento da capacidade e a redução dos custos do transporte vão melhorar a exploração espacial, apoiar a segurança nacional e tornar os voos a partir da Terra mais acessíveis.

A agência analisou o pedido da SpaceX com base em critérios como qualidade do ar, poluição sonora e impacto em edifícios históricos, bem como efeitos biológicos.

