Passageiro fere a mão após ultrapassar faixa amarela de plataforma da Linha 3-Vermelha do Metrô

Um passageiro sofreu um ferimento na mão após ultrapassar os limites da plataforma da Linha 3-Vermelha do Metrô na estação da Sé, de acordo com a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Ele foi atendido por agentes metroviários no local e encaminhado a um pronto-socorro.

O caso aconteceu nesta quarta-feira, 28, e o passageiro não foi identificado, por isso o Estadão não conseguiu contato para saber o seu estado de saúde. O pronto-socorro ao qual ele foi encaminhado também não foi divulgado.

O Metrô diz que “a região (do acidente) foi isolada e liberada após os devidos atendimentos e higienização do espaço”. “O Metrô lamenta o ocorrido e reforça a importância de respeitar os limites da plataforma, representado pela faixa amarela”.

Nas redes sociais, um usuário relatou o ocorrido:

“A pessoa estava do meu lado. O metrô estava saindo e quando o último vagão passou, provavelmente o moço esticou a mão, bateu e fez um barulho de osso quebrando. A mão dele ficou bem f*. Esse sangue foi dele.”

No começo desse mês, um passageiro da Linha 5-Lilás, operada pela ViaMobilidade, morreu ao ficar preso entre as portas automáticas da plataforma da estação Campo Limpo e o trem. Segundo a empresa, ele também não respeitou os limites da plataforma após a emissão do aviso sonoro de fechamento das portas.

Estadão Conteúdo