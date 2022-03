Passageira crítica falta de ônibus e interrompe repórter da Globo Minas; conheça jornalista

Cláudia tinha começado a falar no “Bom Dia Minas” quando a mulher surgiu falando e fazendo ela se desconcentrar

A jornalista Cláudia Mourão, repórter da TV Globo Minas, foi interrompida ao vivo por uma passageira que criticava a falta de ônibus disponíveis em Belo Horizonte durante a greve dos metroviários.

Cláudia tinha começado a falar no “Bom Dia Minas” quando a mulher surgiu falando e fazendo ela se desconcentrar. Então, a repórter pediu para a mulher repetir novamente o que falava.

Formada em Comunicação Social pela UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) em 2007, ela já afirmou ter muita gratidão pela formação dada pela instituição.

“O que me tornei como profissional hoje eu devo sim, grande parte, à UFJF. Aos professores, aos colegas, aos funcionários que sempre foram muito carinhosos comigo e à universidade que me deu todas as ferramentas para que eu conseguisse me realizar como profissional, que é o meu sonho de trabalhar com o que eu amo”, afirmou durante vídeo de comemoração de 60 anos da universidade.

Cláudia foi assessora de comunicação até ser contratada como repórter da TV Panorama em Juiz de Fora, atual TV Integração, afiliada da TV Globo. Em 2010, ela passou a trabalhar de Divinópolis na mesma emissora, até ir para a EPTV em Varginha (MG), em 2012, e em Piracicaba (SP), dois anos depois.

Ela retornou para a TV Integração em Juiz de Fora após quase 4 anos na EPTV e desde 2017 passou a fazer parte da TV Globo Minas, em Belo Horizonte.

Em suas redes sociais, ela compartilha as participações nos programas nacionais da Globo (Bom Dia Brasil, Globo Rural, Bem-Estar, Jornal Hoje) e em novembro de 2020, estreou no Jornal Nacional.

“Estrear no JN com uma reportagem que é fruto do empenho de uma baita equipe…Não tem preço! Com duas passagens [vezes] ainda? É demais! Mas o melhor é que foi um dia com muitas torcidas e energias positivas! Obrigada a todos! Deus é fiel o tempo todo”, agradeceu em uma das publicações no Instagram.

Além de repórter, tendo inclusive trabalho elogiado em uma coluna do UOL em 2020, Cláudia Mourão ainda realiza palestras e é mestre de cerimônias. E, claro, ativa o “modo fã” ao lado de pessoas que admira, como Caco Barcellos. “Ele é ‘O’ cara! Inspiração e motivação no trabalho e na vida”, escreveu ela na legenda de uma foto que posou ao lado do jornalista.