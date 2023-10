Pague Menos lança plano próprio de celular para fidelizar cliente das farmácias

A iniciativa faz parte de uma estratégia que busca combinar serviços de telecomunicações e de saúde, com o objetivo de atrair e fidelizar

A rede de farmácias Pague Menos está lançando o seu próprio plano de celular. A iniciativa faz parte de uma estratégia que busca combinar serviços de telecomunicações e de saúde, com o objetivo de atrair e fidelizar os consumidores.

Os chips serão distribuídos nas farmácias, de graça, e os interessados vão pagar apenas pelos planos. Tem o de R$ 30 por mês (até 15 GB de internet) e o de R$ 40 (até 25 Gb), ambos sem descontar dados trafegados no WhatsApp, Waze e no aplicativo da Pague Menos.

A cobertura do celular vale para todo o território nacional, com 4G e 5G – este último apenas nas cidades e bairros onde o sinal já foi ativado. Para isso, a empresa contratou a Surf Telecom, A companhia, que funciona como uma operadora virtual, usa a rede da TIM e molda os planos e serviços de forma customizada para outras empresas.

Os clientes que adquirirem o Pague Menos Celular terão acesso gratuito a serviços farmacêuticos, como aferição de pressão, oximetria, aplicação de brincos, aplicação de injetáveis e avaliação corporal, por exemplo.

Com o engajamento dos consumidores nos planos de celular, o grupo também espera dar mais tração ao programa de benefícios lançado neste ano. Chamado de ‘Sempre Bem’, o programa oferece descontos em medicamentos, entregas grátis e consultas médicas, que foram chamadas de teleinterconsultas (quando o farmacêutico inicia a consulta presencial na farmácia e chama o médico online). Para o consumidor que aderir ao plano de celular e ao programa, os benefícios serão ampliados.

“Nossa estratégia de negócio combina tecnologia de ponta com acesso a serviços de saúde e bem-estar oferecidos pela nossa empresa”, diz o vice-presidente de Clientes da Pague Menos e Extrafarma, Renato Camargo.

“O Brasil é um dos maiores mercados de telefonia móvel no mundo, mas com apenas três grandes operadoras detendo 99% da base de usuários. No entanto, é notável que muitos consumidores continuam a trocar de operadora com frequência. Com isso em mente, a Pague Menos celular surge como uma operadora independente”, complementa Camargo.

Nesta fase inicial, a distribuição dos chips estará disponível na cidade de Fortaleza e região metropolitana. A ideia é que todas as 1,6 mil farmácias espalhadas pelo País passem a oferecer os chips até o fim de fevereiro.

Estadão Conteúdo