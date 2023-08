Operadoras de celular apresentam instabilidade

A entidade que representa as operadoras disse que as falhas no fornecimento de energia elétrica podem impactar os serviços

Além da queda de energia que afetou cidades de quase todo o País, a população também sofreu com a dificuldade para usar os serviços móveis das operadores de celular. Clientes da TIM, da Claro e da Vivo relataram dificuldades nas redes sociais.

Sobre essa instabilidade das operadoras, a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as operadoras de telecomunicações, disse que as falhas no fornecimento de energia elétrica podem impactar os serviços das operadoras em algumas regiões do país.

De acordo com o Downdetector, site que reúne notificações de instabilidade em sites e aplicativos, a TIM registra o maior número de reclamações, com mais de 400 alertas, por volta das 9h40. Na Vivo, o pico foi registrado por volta das 9h30, com 76 alertas. Na Claro, foram 62 notificações, a partir das 9h37.

Nota oficial:

“A Conexis Brasil Digital informa que em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica ocorridas em algumas localidades na manhã desta terça-feira (15), os serviços de telecomunicações podem apresentar instabilidade. As operadoras já estão trabalhando para reestabelecer os serviços no menor prazo possível”.