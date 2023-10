Operação ‘Voltando em Paz’ repatriou mais de 900 brasileiros

Um novo voo está programado para sair de Tel Aviv na próxima quarta-feira (18), o que deve aumentar esse número para 1,1 mil

Desde que o conflito entre Israel e Palestina começou, no dia 7 de outubro, o governo federal não poupou esforços para realizar a operação “Voltando em Paz”, com diversos voos da Força Aérea Brasileira (FAB), que buscou brasileiros em Israel e trouxe de volta ao País.

Até o momento, 916 brasileiros e 24 animais domésticos foram resgatados. E já tem um novo voo previsto para sair de Tel Aviv na quarta-feira (18), o que deve aumentar o número de repatriados para mais de 1.100.

De acordo com o Itamaraty, muitos brasileiros já partiram e seguem partindo de Israel por voos comerciais. O Ministério das Relações Exteriores mantém a orientação, como tem feito desde o começo do conflito, para que todos que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion, que segue operando.

Um grupo de cerca de 30 brasileiros e familiares diretos estão aguardando retirada da Faixa de Gaza. O governo brasileiro está em contato permanence com eles, e veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão, apenas aguardando a abertura da passagem de Rafah, cidade palestina situada no sul da Faixa de Gaza.

O governo brasileiro está buscando viabilizar a entrada dos brasileiros e seus familiares diretos no Egito, e possui em Roma uma aeronave parada, apenas aguardadno autorização para resgatar, em território egípcio, os brasileiros. Quaisquer deslocamentos não essenciais para a região estão sendo desaconselhados.