Operação Stellios investiga fraudes na contratação de empréstimos na Caixa

Em combate a fraudes na contratação de empréstimos na Caixa Econômica Federal, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (9), a Operação Stellios. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Cuiabá, no Mato Grosso.

Conforme a investigação, o grupo estelionatário utilizava documentos de identidade falsos, o que configura crime de falsidade ideológica, para abertura de contas na instituição financeira. Em seguida, adquiriam empréstimos bancários para transferir dinheiro a terceiros.

Diversas contas foram abertas pelas mesmas pessoas em diferentes cidades do estado do Mato Grosso dentre elas Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis. A investigação ainda procura identificar a participação de mais pessoas no esquema criminoso.

O nome da operação é uma expressão Grega que dá origem à palavra estelionato. Faz referência a um animal que se camufla para enganar suas presas.