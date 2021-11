Operação prende grupo que se passava por delegado para extorquir vítimas

Suspeitos fingiam ser jovens mulheres e mandavam fotos íntimas para as vítimas. Depois, passavam a fingir que eram delegados e que prenderiam as vítimas pelo crime de pedofilia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) realiza, na manhã desta quarta-feira (3), uma operação contra uma organização criminosa investigada por crimes de estelionato e extorsão. Foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens dos investigados.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso se aproximava das vítimas via redes sociais fingindo ser jovens mulheres e enviando fotos íntimas. Após o alvo interagir, os criminosos passavam a fingir que eram delegados. “Eles falavam pra vítima que ela estava sendo investigada pelo crime de pedofilia, conta a delegada Renata Vieira.

Durante a conversa, o falso delegado afirmava que possuía mandado de prisão contra a vítima e pedia grandes quantias em dinheiro para não dar seguimento à operação e não divulgar seu nome na imprensa como pedófilo.

O líder do bando tem passagens pelos crimes de roubo e homicídio, e foi colocado em liberdade recentemente mediante uso de tornozeleira eletrônica. A organização criminosa fez diversas vítimas no interior do Pará.