Operação Nova Aliança destrói 108 toneladas de maconha no 1º dia

A investigação faz parte da estratégia do Paraguai no combate ao crime organizado para erradicar a produção de plantios de maconha

A Polícia Federal, em cooperação internacional, deflagrou a 30ª fase da Operação Nova Aliança na terça-feira (22), em território paraguaio. A investigação faz parte da estratégia do Paraguai no combate ao crime organizado para erradicar a produção de plantios de maconha.

Policiais federais e homens da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) identificaram e destruíram 36 hectares de Cannabis na região de Ñu Vera. Aproximadamente 108 toneladas de maconha, sendo que mais de mil quilos da droga já estava pronta para venda. Ao todo, 14 acampamentos também foram destruídos hoje.

Helicópteros das duas forças policiais foram utilizados para facilitar o reconhecimento das áreas e o descolamento das tropas.

Esta é a segunda fase da Operação Nova Aliança em 2022. Na primeira, realizada no fim de fevereiro, mais de 850 toneladas foram erradicadas. A participação de autoridades brasileiras nesta missão se dá já que 90% das drogas plantadas no Paraguai são destinadas ao Brasil.

Reformulação

A Operação Nova Aliança foi reformulada em 2021 para otimizar os resultados e agregar conhecimento estratégico e de inteligência. Foram implementadas etapas mais longas e sequenciais que garantiram maior eficiência e menores custos com o deslocamento de equipes, suprimentos e equipamentos, como caminhões de combustível de aviação.

Peritos também passaram a fazer parte da missão e, desde então, tem feito análise das plantações destruídas com o intuito de verificar a estimativa de produção e as principais espécies utilizadas pelos criminosos.

Recorde histórico

A prova da eficiência do novo modelo empregado confirma-se em números. Em 2021, a PF quebrou o recorde histórico com a erradicação de 5.400 toneladas de maconha com o menor custo em dólares americanos por hectare erradicado.

Importante destacar que, segundo o último relatório do escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), divulgado em junho de 2021, foram apreendidos no mundo aproximadamente 7 mil toneladas de maconha em mais de um milhão de ações policiais. Sendo assim, somente as ações de erradicação da Operação Nova Aliança 2021 representam mais de 77% deste total.

Erradicação da Operação Nova Aliança dos anos anteriores:

2021: 5.401 toneladas

2020: 1.190 toneladas

2019: 3.430 toneladas

2018: 1.460 toneladas

2017: 1.050 toneladas

2016: 2.180 toneladas

2015: 2.870 toneladas

2014: 3.337 toneladas

2013: 5.010 toneladas

2012: 670 toneladas

2011: 2.380 toneladas

2010: 2.780 toneladas