Operação entre a PF e a Europol acaba em prisão de líder do Cartel dos Balcãs

Foram cumpridos seis mandados de prisão e 15 de busca e apreensão na Sérvia e na Espanha, com apreensão de 2,7 toneladas de cocaína

Nesta sexta-feira (1), a Polícia Federal participou de operação em conjunto com a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, a Europol, que desarticulou a organização criminosa Cartel dos Balcãs, que é investigada por tráfico internacional de drogas.

A ação, liderada pela Sérvia, ainda teve a participação da Croácia, França, Polônia, Portugal, Espanha e Eslovênia, e contou com o apoio do Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos (MAOC-N).

As investigações tiveram início em janeiro de 2022, quando a Polícia Criminal da Sérvia começou a apurar o envio de cocaína da América do Sul para a União Europeia por meio desta organização criminosa. Com apoio da Europol, foi descoberto que os capitães, de nacionalidade ucraniaca e checa, fizeram várias viagens para Cabo Verde e outros locais na África Ocidental para preparar o navio para as ações criminosas.

A embarcação estava localizada no Brasil, o que permitiu que as autoridades brasileiras e espanholas, apoiadas pelo MAOC-N, monitorassem seu movimento.

No dia 24 de agosto, foram cumpridos seis mandados de prisão e 15 de busca e apreensão na Sérvia e na Espanha, onde os policiais apreenderam 2,7 toneladas de cocaína. Foram apreendidos ainda dois veículos de luxo e mais de 550 mil euros em espécie. Contas bancárias e imóveis dos investigados também foram bloqueados durante a investigação financeira.

Foram alvos da operação um cidadão sérvio, identificado como um dos principais líderes do grupo criminoso, e outros indivíduos fundamentais para o funcionamento do cartel. Ainda segundo a investigação, os presos organizavam as operações de remessa por meio de plataformas de comunicação criptografadas.