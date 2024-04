Operação desarticula garimpo ilegal e trabalho análogo à escravidão no AM

Na última sexta-feira (26), a Polícia Federal, em colaboração com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), deu início à Operação Mineração Obscura, com o objetivo de investigar denúncias de atividades garimpeiras ilegais na cidade de Maués, localizada no sul do Amazonas, e resgatar trabalhadores em condições análogas à escravidão.

Após a chegada das equipes ao local, foi constatada nesta segunda-feira (29) a presença de mais de 70 garimpeiros trabalhando em condições equiparáveis à escravidão.

Foi identificada a prática de servidão por dívida, o que evidencia a exploração desumana dos trabalhadores.

Conforme apurado nas investigações, trata-se de um dos garimpos mais rentáveis de toda a América Latina, com uma produção diária superior a 6kg de ouro.

Essa operação conjunta visa não apenas coibir atividades ilegais, mas também proteger os direitos dos trabalhadores e preservar o meio ambiente. Os responsáveis pelo garimpo ilegal serão responsabilizados conforme a lei, ao passo que serão adotadas medidas para garantir o resgate e a assistência adequada aos trabalhadores encontrados em situação de vulnerabilidade.