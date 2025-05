Operação da PF mira tráfico de drogas com uso de caminhões frigoríficos em SP

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Federal faz operação na manhã desta quarta-feira (21) contra organização criminosa que usaria caminhões frigoríficos para o tráfico interestadual de drogas.

São cumpridos 40 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão preventiva, 16 mandados de prisão temporária e 54 mandados de bloqueios de bens e valores dos investigados, segundo a PF.

Duzentos policiais federais, cem PMs, além de integrantes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, fazem ações em São José do Rio Preto, Mirassol, Tanabi, Ipiguá, todas no interior de São Paulo, e também na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso.

Ao longo da investigação, foi identificado que a organização criminosa usaria os caminhões para enviar entorpecentes para outros estados em meio a carregamentos de carne. Além disso, nos últimos quatro anos, a organização criminosa teria movimentado aproximadamente R$ 400 milhões.

A Folha de S.Paulo apurou que a operação não é exclusivamente contra o PCC (Primeiro Comando da Capital), mas ao menos um dos alvos dos mandados é membro da facção.

Durante as investigações, a PF apreendeu 2.183 kg de cocaína, 508 kg de maconha, duas armas de fogo e prendeu dez pessoas.

A operação, visa, agora, prender os líderes e integrantes da organização criminosa, além de apreender bens e recursos.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Estadual de São José do Rio Preto. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.