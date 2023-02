Operação da PF busca identificar mais participantes dos ataques do dia 8 de janeiro

Policiais federais cumprem três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no DF

Na manhã desta sexta-feira (3), a Polícia Federal deflagrou a quarta fase da operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, quando terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF promovendo violência e dano generalizado.

Nesta fase da operação estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão, todos expedidos pelo STF, nos estados de Roraima, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e também no DF.

Os investigados poderão responder por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. A Polícia Federal pede que, caso alguém tenha informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, encaminhe-as para o e-mail [email protected]