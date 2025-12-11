Operação Conteção no RJ tem intenso tiroteio e carros incendiados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

As forças de segurança do Rio de Janeiro começaram nesta quinta-feira (11) mais uma fase da Operação Contenção, desta vez em São Gonçalo (RJ), para conter a expansão territorial do CV (Comando Vermelho).

A ação ocorre, desta vez, no Complexo do Salgueiro. Mandados de busca e apreensão contra a facção na comunidade estão sendo cumpridos por cerca de mil policiais civis e militares, de acordo com o governo do Rio de Janeiro. A quantidade, no entanto, não foi informada.

Desde as primeiras horas da manhã, criminosos incendiaram veículos para impedir a entrada dos agentes. Imagens divulgadas pela PM mostram carros tombados, carbonizados e em chamas, usados como barricadas, sendo retirados pelas equipes.

O principal alvo seria Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó. Segundo informação do Bom Dia RJ, ele tem 61 anos e é apontado como chefe do CV na comunidade.

Moradores já relatam intensos tiroteios. “Essa guerra no Complexo do Salgueiro parece que nunca vai acabar”, escreveu um deles pelas redes sociais. “Muita atenção na região, que Deus protega a todos”, falou outro.

A ação de hoje parte da Operação Contenção, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão no início do mês. Ela foi considerada a mais letal da história do país e busca conter o avanço territorial do CV, prender integrantes já identificados, arrecadar novas provas, identificar patrimônios ilícitos para posterior bloqueio judicial, bem como apreender drogas, armamentos e remover barricadas.

O UOL entrou em contato com as secretarias municipais de Saúde e Educação para saber se escolas e unidades hospitalares foram fechadas. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.