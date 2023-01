Ônibus que levava time de futebol cai e mata quatro

A causa e a dinâmica do acidente não foram informadas. Com o impacto da queda, o veículo virou de cabeça para baixo, perto de um riacho

Na madrugada desta segunda-feira (30), um ônibus que levava um time de futebol que ainda não teve o nome informado caiu de uma ponte na BR-116, em Além Paraíba, em Minas Gerais. O veículo saiu de Ubaraponga-MG e tinha como destino Duque de Caxias-RJ.

Até o momento, quatro mortes foram confirmadas, sendo três adolescentes e um adulto. Outras 29 pessoas estão feridas e foram encaminhadas para dois hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

A causa e a dinâmica do acidente não foram informadas. Com o impacto da queda, o veículo virou de cabeça para baixo, perto de um riacho. Além das equipes do Corpo de Bombeiros da região, a PRF também auxilia nos trabalhos.