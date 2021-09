Ônibus cai em ribanceira e deixa ao menos 4 mortos em trecho da BR-222 no Maranhão

Segundo a PRF, o acidente aconteceu nesta quinta, na região do povoado Córrego Novo. Além dos passageiros, dois motoristas estavam no veículo

Rafael Souza

SÃO LUÍS, MA

Um ônibus com 30 passageiros saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira nas margens do km 618 da BR-222, na região de Açailândia, no sudoeste do Maranhão. Ao menos quatro pessoas morreram, sendo três mulheres e um homem, e 11 ficaram feridas.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu nesta quinta-feira (16), por volta das 6h, na região do povoado Córrego Novo. Além dos passageiros, dois motoristas estavam no veículo. Um deles sofreu ferimentos leves e o que estava dirigindo teve diversas fraturas e está internado recebendo tratamento.



“É um ônibus da Viação Açailândia, que assumiu a propriedade do veículo. Tivemos informações de que algumas pessoas ficaram presas nas ferragens e ainda estamos investigando o que teria causado esse acidente, mas pelo horário supomos que tenha sido sono ao volante”, afirmou o inspetor da PRF, Antônio Noberto.



Durante a manhã, equipes de resgate estiveram no local e constataram que pode haver mais vítimas, já que o veículo ainda será desvirado para verificar se existem vítimas embaixo do ônibus. Todos os feridos foram encaminhados para hospitais na região de Açailândia e Imperatriz.



O ônibus tinha saído de São Luís e tinha como destino a cidade de Imperatriz -um trajeto de linha regular da companhia. Em nota, a Viação Açailândia disse que enviou funcionários para prestar assistência aos passageiros e que se solidariza com as vítimas.



“A Açailândia Transportes vem informar que não se tem notícia da causa do acidente, mas que o veículo atende a todos os parâmetros e exigências da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e que se encontra devidamente segurado como forma de garantir a assistência pessoal e material às vítimas. A Açailândia Transportes coloca-se a disposição de toda a sociedade, e, especialmente, aos familiares dos passageiros a fim de prestar quaisquer esclarecimentos e solidariedade às vítima”, diz a nota da empresa.