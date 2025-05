Onça-parda é flagrada em condomínio de Peruíbe, no litoral de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma onça-parda foi flagrada num condomínio em Peruíbe, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (26).

As câmeras de segurança do residencial Bosque Três Marias filmaram o animal circulando durante a noite.

Segundo o instituto de preservação ambiental Ambiecco, de Peruíbe, a presença da onça-parda ali não é comum, pois esse animal costuma evitar áreas urbanizadas e muito iluminadas.

Porém, “o condomínio está em uma região próxima a um grande fragmento de floresta e à estrada Padre Manuel da Nóbrega, que divide o bairro do Parque Estadual da Serra do Mar. Provavelmente, o animal se deslocou em busca de passagem ou alimento e acabou atravessando a área”, diz a organização.

Em nota, a Prefeitura de Peruíbe declarou que a espécie costuma evitar o contato com seres humanos e, em geral, não apresenta comportamento agressivo. No entanto, a orientação é que, em caso de avistamento, os moradores não tentem se aproximar do animal e acionem imediatamente as autoridades competentes.

A população brasileira de onças-pardas, segundo maior felino do continente (atrás da onça-pintada), é estimada em cerca de 4.000 indivíduos. As principais ameaças incluem a perda de habitat devido ao desmatamento e à expansão urbana, a caça, os atropelamentos e o abate preventivo feito por moradores.