O que se sabe sobre a morte de adolescente japonês que morreu afogado em Bonito-MS

São Paulo, 12 – Um adolescente japonês que estudava em São Paulo morreu afogado na terça-feira, 10, durante uma excursão de sua turma escolar para uma fazenda de turismo em Bonito-MS. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga o caso.

Soma Ishii, de 13 anos, estudava no British College of Brazil e viajou para Bonito em uma excursão da escola, segundo a Polícia Civil sul-matogrossense.

Na terça-feira, ele integrava uma turma de dez alunos que fazia um passeio pela Estância Mimosa, percorrendo trilhas e cachoeiras sob a orientação de um guia de turismo. À tarde, o grupo parou para nadar em uma cachoeira no rio Mimoso, onde Ishii tirou o colete salva-vidas e mergulhou, segundo a polícia relata ter ouvido de colegas dele.

Ao final dessa etapa do passeio, o grupo notou a ausência de Ishii – a polícia investiga em que momento a falta do aluno foi percebida, já que há relatos de que isso só ocorreu depois que o grupo havia percorrido outro trecho e chegado a outra cachoeira

Quando notaram o sumiço do japonês, os responsáveis pela excursão começaram as buscas e localizaram o aluno submerso na cachoeira onde ele havia sido visto pela última vez. Equipes de socorro tentaram reanimá-lo e levaram o adolescente ao hospital, onde ele chegou em parada cardiorrespiratória e sem sinais vitais. A morte dele foi constatada logo depois.

Em nota à imprensa, a Estância Mimosa lamentou o episódio. “Um turista foi vítima de afogamento, sendo socorrido por instrutores e funcionários até a chegada do Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada ao hospital municipal Darci João Bigaton, mas, infelizmente, não resistiu e veio a óbito”, afirma o texto. “Estamos prestando todo suporte e colaborando integralmente com as autoridades para os esclarecimentos do ocorrido”, conclui a nota. Após o episódio, a estância suspendeu toda a programação do dia.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

