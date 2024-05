Número de pessoas em abrigos mais que dobra no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O número de desabrigados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul mais do que dobrou nesta segunda-feira (6).

Boletim divulgado pela Defesa Civil gaúcha às 9h desta segunda-feira (6) mostrava que 19.368 pessoas tiveram suas casas destruídas e estavam abrigadas em estruturas fornecidas pelo poder público. Na atualização do início da noite, o número saltou para 47.676, aumento de 146,1%.

De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, mais de 9.000 estão abrigadOs em 60 locais no município. Além de pessoas da capital, moradores de Eldorado do Sul e outras cidades da região metropolitana estão acolhidos na cidade.

Com a aceleração no resgate das vítimas, crescem as estatísticas. De acordo o último boletim da Defesa Civil, o número de desalojados aumentou quase 20%, passando de 129.279 pela manhã para 153.824. Essas pessoas tiveram de deixar suas casas, temporária ou definitivamente, e não precisam necessariamente de um abrigo público -podem ter ido para casa de parentes, por exemplo.

A quantidade afetados pela tragédia também aumentou. Pela manhã eram 873.275 em todo o estado. À noite, o problema atingia 1.178.226, crescimento de 35%.

Questionada sobre a alta nos números –o de feridos subiu 22%, passando de 276 para 339 nesta segunda–a Defesa Civil estadual não respondeu. Mas somente operação integrada pelas Forças Armadas resgatou cerca de 46 mil pessoas até o meio da tarde desta segunda-feira, conforme o governo federal. Essa estatística também é mais que o dobro da de domingo (5), com pouco mais de 20 mil pessoas, o que pode explicar a alta nos abrigos.

Apenas a força-tarefa envidada pelo estado de São Paulo afirma ter realizado 1.865 atendimentos desde o meio da semana passada.

Entre os atendimentos das equipes paulistas, está o resgate de pacientes no hospital de Canoas, que precisou ser evacuado por causa do aumento do nível das águas. Segundo a Defesa Civil paulista, foi preciso abrir buracos nas paredes da unidade para a retirada das pessoas internadas.

O resgate contou com a participação de duas equipes do Corpo de Bombeiros.

Também houve a remoção aérea com suporte médico de uma idosa internada em estado crítico e o resgate de um grupo ilhado em uma escola.

SITUAÇÃO NO RS APÓS AS CHUVAS

85 mortes

134 desaparecidos 339 feridos

1.178.226 pessoas afetadas

47.676 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público)

153.824 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público -pode ter ido para casa de parentes, por exemplo)