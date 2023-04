No RJ, homem ateia fogo em ônibus, fere 4 pessoas e tem 50% do corpo queimado

Um homem de 39 anos ateou fogo em um ônibus no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias (RJ)

Gabriel Tavares e Thiago Bomfim

São Paulo, SP

Um homem de 39 anos ateou fogo em um ônibus no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias (RJ), e feriu quatro pessoas, além de queimar 50% do próprio corpo na manhã desta quarta-feira (5).



Quatro vítimas, além do suspeito, foram levadas a unidades de saúde da cidade. São três mulheres e uma criança, que está em estado gravíssimo, segundo a prefeitura.



Duas mulheres, de 43 e 56 anos, foram pisoteadas ao tentarem sair do veículo e sofreram escoriações, enquanto a terceira, de 47 anos, teve queimadura leve na perna. Todas estão lúcidas.



Já a criança precisou ser entubada e transferida para outra unidade de saúde, onde foi encaminhada ao centro cirúrgico. Segundo a prefeitura, ela aparenta ter quatro anos.



Policiais civis que passavam pelo local prenderam o autor do crime em flagrante. Ele foi levado pelos agentes a um hospital municipal, com queimaduras no rosto e nos membros inferiores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A Polícia Militar informou que prestou auxílio no isolamento da área, socorro das vítimas e fluidez do trânsito.



A ocorrência ficou a cargo da Polícia Civil, disse a corporação. Ainda não há informações sobre o que motivou o ataque.