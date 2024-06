Nível do lago Guaíba ultrapassa cota de alerta em Porto Alegre

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS)

O nível do lago Guaíba ultrapassou a cota de alerta na manhã desta quinta-feira (20) em Porto Alegre. A régua instalada próxima à Usina do Gasômetro, na orla do Guaíba, marcou 3,25 m às 8h15. A cota de alerta é de 3,15 m.

A elevação é resultado das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, com mais força entre sábado (15) e segunda-feira (17), e elevaram o nível de todos os afluentes do Guaíba.

A edição mais recente do boletim do IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), divulgada na quarta-feira (19), indica que o pico da nova alta do Guaíba deve ocorrer nesta quinta, e a água deve baixar ao longo de sexta-feira (21).

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) registrou pela manhã seis ocorrências de mobilidade urbana em aberto, três delas sendo bloqueios totais de vias por acúmulo de água. Segundo o órgão, outras 76 ocorrências decorrentes da chuva foram registradas pelo órgão desde quarta-feira (19).

Alagamentos causaram transtornos especialmente na zona norte da capital nesta quarta. A situação foi agravada por um problema na Ebap (Estação de Bombeamento de Águas Pluviais) 3 São Pedro, no bairro São Geraldo, que teve a operação normalizada em poucas horas.

Pelas redes sociais, a prefeitura de Porto Alegre informou que o Guaíba não vai se aproximar da cota de inundação, que é de 3,6 m. Entretanto, ressalta a possibilidade de novos transtornos até o fim da semana, que podem sobrecarregar córregos e arroios.

A Defesa Civil municipal emitiu alerta para risco de temporais isolados até as 23h59 de sexta-feira, com volume de chuva que pode variar entre 30 mm e 80 mm, ventos que podem passar dos 70 km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo.