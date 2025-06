Nem a morte os separou, diz padre no velório de casal que morreu em acidente com balão em SC

SÍLVIO MELATTI

JOINVILLE, SC (FOLHAPRESS)

“Janaina e Everaldo prometeram no matrimônio viver juntos até que a morte os separasse, mas nem a morte os separou, porque foram juntos para o céu”, disse o padre Anderson no velório de Janaina Moreira Soares da Rocha, 46, e Everaldo da Rocha, 53, neste domingo (22).

Os dois morreram no acidente com um balão neste sábado (21) em Praia Grande (SC).

O casal foi enterrado em Joinville, cidade no norte do estado onde moravam, e no mesmo jazigo em que estão os avós de Everaldo.

A filha do casal, Luana, 23, também estava a bordo foi uma das 13 sobreviventes. No velório, permaneceu a maior parte do tempo numa sala reservada da capela.

Ela estuda direito e morava com os pais. Segundo um parente que pediu para não ter o nome divulgado, Luana teria sido a primeira a saltar do balão e caiu em uma área de brejo, o que amorteceu a queda.

A presença de uma sobrevivente provocou comoção, sobretudo durante a missa de corpo presente conduzida pelo padre Anderson. O gerente de atendimento do cemitério, Sidnei Tobler, disse ter visto poucas vezes cenas como a do velório.

Além da circunstância do acidente, pesou o fato de a comunidade local ter perdido dois de seus líderes. Janaína e Everaldo eram ministros da eucaristia, catequistas e coordenadores do grupo ECC (Encontro de Casais com Cristo) da Paróquia São João Batista, em Joinville.

“Era como se fossem meus filhos adotivos”, disse o diácono Valdecir Carlos Clasen, “um casal referência para a igreja, que revolucionou o ECC”.

Valdecir conta que Everaldo havia se aposentado há pouco e procurava algo para fazer, porque “não sabia ficar parado”. E que Janaína era ainda mais ativa, com espírito aventureiro e gosto por esportes, além da intensa atividade comunitária e do trabalho na indústria de camisetas de futebol.

Cezio Antônio Sganzerla e Valmiro Freitas conviveram com o casal na igreja e nas atividades esportivas. Vôlei, futebol e percursos de bicicleta até a cidade de São Francisco do Sul faziam parte da rotina.

“Pessoas assim a gente não perde por completo, porque eles deixam um legado de vida”, disse Cezio a Luana.

O balão caiu após pegar fogo durante o voo, matando oito pessoas. As chamas teria começado com um maçarico dentro do cesto, segundo a polícia. Em nota, a empresa Sobrevoar, responsável pelo passeio, afirmou que o piloto é experiente e realizou os procedimentos indicados.

Das 8 vítimas, 4 pularam do balão já em chamas, e de uma altura mais elevada. As outras quatro não saíram do cesto e morreram carbonizadas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Na cidade de Praia Grande, os voos a bordo de balões de ar quente são uma das atividades turísticas. O município fica próximo a uma região de cânions na divisa com o Rio Grande do Sul.

Entre os mortos, também estão um médico, uma veterinária e um patinador.

VEJA QUEM SÃO OS PASSAGEIROS VÍTIMAS DO ACIDENTE:

Andrei Gabriel de Melo

Médico oftalmologista, atendia nas cidades de Fraiburgo, Campos Novos, Treze Tílias e Caçador, todas a cerca de 450 km de Praia Grande, onde ocorreu o acidente. Em nota, a Prefeitura de Fraiburgo publicou uma nota em solidariedade à mãe de Andrei, que é servidora do município.

Fabio Luiz Izycki

Era funcionário de uma agência do Banco do Brasil e primo do prefeito de Barão de Cotegipe (RS). Tinha um relacionamento com Juliane Jacinta Sawicki.

Juliane Jacinta Sawicki

Natural de Carlos Gomes (RS), vivia em Erechim (RS), a cerca de 550 km de onde ocorreu o acidente e era engenheira agrônoma e sócia em uma empresa de consultoria rural. Tinha um relacionamento com Fabio Luiz Izycki, também vítima do acidente.

Everaldo da Rocha

Morador de Joinville (SC), a 430 km do local do acidente, Everaldo estava no balão com a esposa, Janaina, que também morreu.

Janaina Moreira Soares da Rocha

Moradora de Joinville, estava a bordo do balão junto ao marido, Everaldo. Nas redes sociais, a comunidade católica que o casal frequentava na cidade manifestou pesar e solidariedade.

Leandro Luzzi

De Blumenau (SC), era patinador artístico e já foi campeão catarinense de patinação. Em 2011, representou o Brasil no Campeonato Mundial de Patinação Artística em Portugal.

Leane Elizabeth Herrmann

Nas redes, compartilhava postagens com ensinamentos da doutrina logosófica. Era mãe de Leise, que morreu no acidente, e de Leciane Herrmann, passageira que sobreviveu à queda.

Leise Herrmann Parizotto

Filha de Leane e irmã da passageira Leciane (que sobreviveu), era médica em Blumenau, a cerca de 400 km de onde ocorreu o acidente.

Veja lista completa de passageiros divulgada pela polícia

MORTOS

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinta Sawicki

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

SOBREVIVENTES

Claudia Abreu

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Fernando da Silva Veronezi

Laís Campos Paes

Leciane Herrmann Parizotto

Leonardo Soares Rocha

Luana da Rocha

Marcel Cunha Batista

Rodrigo de Abreu

Sabrina Patrício de Souza

Tassiane Francine Alvarenga

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Victor Hugo Mondini Correa